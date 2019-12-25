Muhteşem çocuklara bir ödül daha

Tepebaşı Belediyesi, bu yıl 18'incisi düzenlenen Eskişehir Sanat Ödülleri'nde İki Elin Sesi Var Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrası ile Müzik Kategorisi'nde ödüle layık görüldü.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ın “Çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak ve sanata yönlendirmek adına hayata geçirdiğimiz bir proje” dediği Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrası, ödül kazanmaya devam ediyor.

Eskişehir Sanat Derneği'nin kurulduğu 2002 yılından beri her yıl düzenlediği Eskişehir Sanat Ödülleri, Büyükşehir Sanat Merkezi Turgut Özakman Sahnesi'nde yapılan törenle verildi. 21 kategoride ödüllerin dağıtıldığı törende, Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrası, Müzik Kategorisi'nde ödüle layık görüldü. Orkestradaki arkadaşlarını temsilen Emirhan Özgür ve Melek Nur Mert ile Başkan Ataç'a ödülü Eskişehir Sanat Derneği adına Ayhan Oskaylar takdim etti. Daha sonra bir konuşma yapan Başkan Ataç, İki Elin Sesi Var Çocuk ve Gençlik Korosu'yla gurur duyduğunu ifade ederek, “Biz bu projeye çocuklarımızı sokak suçlarından ve kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak için başlamıştık. Uzman eğitimcilerimizle ve çocuklarımızla büyük bir aile olduk ve bu şekilde projeyi sürdürüyoruz. Çocukları, hiçbir sınava tabi tutmadan, eleme yapmadan sisteme alıyoruz. Bugüne kadar da ayrılan hiçbir çocuğumuz olmadı. Çocuklarımız isterlerse koromuza geçiyor isterlerse de enstrüman çalarak orkestraya dahil oluyor. Biz çocuklarımızın çalışmalarından, elde edilen başarılardan ve gelinen noktadan dolayı çok mutluyuz. Şuanda projemiz sadece Eskişehir'de değil Türkiye'de ve Avrupa'da da ses getiriyor. Birçok farklı yerden gelerek projeyi inceliyorlar ve örneklemeler alıyorlar. Ben iftihar ettiğim hem eğiticilerimizi hem de muhteşem çocuklarımızı başarılarından dolayı kutluyorum” dedi.

Tören, diğer kategorilerdeki ödüllerin dağıtılmasıyla devam etti.