İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mühürlü işyerinde kumar oynayanlara 118 bin lira ceza kesildi

Eskişehir’de Korona virüs önlemlerini hiçe sayıp mühürlü işyerinde kumar oynadığı tespit edilen kişilere toplam 118 bin 125 lira ceza kesildi.

Eskişehir'de Korona virüs önlemlerini hiçe sayıp mühürlü işyerinde kumar oynadığı tespit edilen kişilere toplam 118 bin 125 lira ceza kesildi.


Olay, Tepebaşı ilçesine bağlı Uluönder Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde yaşandı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi tarafından oluşturulan özel ekip, bir iş yerine baskın düzenledi. İçeriye giren ekipler, 27 kişinin Korona virüs kurallarını ihlal ederek kumar oynadığı belirledi. Şahıslara toplam 118 bin 125 lira para cezası uygulanırken, iş yerinin sorumlusu hakkında, "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak ve bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" suçundan işlem yapıldı. Mühürlü olmasına rağmen kumar oynanan işyeri zabıta ekipleri tarafından tekrar mühürlendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.