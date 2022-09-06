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Mukaddes emanetleri tarihi Sivrihisar Ulu Camii'ne bağışladı

Eskişehir Türbeler Derneği Başkanı ve Eskişehir Sertürbedarı Mehmet Levent Başerdem, koleksiyonundaki bazı mukaddes emanetleri Sivrihisar Ulu Camii’ne bağışladı.

Eskişehir Türbeler Derneği Başkanı ve Eskişehir Sertürbedarı Mehmet Levent Başerdem, koleksiyonundaki bazı mukaddes emanetleri Sivrihisar Ulu Camii'ne bağışladı.


Başerden, kendi özel koleksiyonunda bulunan nadide eserlerden 70 yıllık Kâbe i Muazzama 'nın Kisve i Şerif örtüsünü hem haricî, hem dâhili parçasını ve 45 yıllık Ravza i Mutahhara'nın Mubeyyen i Şerif örtüsünden özel bir parçasını, Sakal-ı Şerif sandukası için özel olarak hazırlanan kırk katlı Kâbe örtülü bohçayı Sivrihisar Müftüsü Mustafa Budak'ın hazır bulunduğu törende, 9 asırlık Selçuklu şaheseri tarihi Sivrihisar Ulu Camii'nin görevlilerine teslim etti


Sertürbedar Başerdem, “Bu kıymetli örtülerin tüm Sivrihisar halkına hayırlı olup, hayırlar getirmesini ve mübarek Hicaz ı Şerifin bereketini, aziz memleketim Sivrihisar'a da taşımasını Allah'tan niyaz ediyorum” dedi

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