Mülkiye mezunları Eskişehir'de buluştu

Tepebaşı Belediyesi'nin projelerini tanıyan mülkiye mezunları, Başkan Ahmet Ataç'ı çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Tepebaşı Belediyesi, hayata geçirdiği çalışma ve projeler ile beğeni toplamayı sürdürüyor. Eskişehir'e gelen mülkiye mezunları da Tepebaşı Belediyesi'nin projelerini gezerek yetkililerden bilgiler aldı. Tepebaşı Belediye Meclis Salonu'nda Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç ile buluşan mülkiye mezunları, ilçe ve belediye faaliyetleri hakkında bilgiler aldı. Konuklar daha sonra Tepebaşı Belediyesi'nin birinci nesil Türkiye'deki ilk ve tek akıllı şehir projesinin uygulama alanı olan Melih Savaş Yaşam Köyü'nü ve merkezde bulunan çeşitli birimleri ziyaret etti. Mülkiyeliler daha sonra Tepebaşı Belediyesi'nin pandemiden dolayı yaşamını yitiren sağlık çalışanlarının isimlerini ölümsüzleştirmek üzere hayata geçirdiği ‘Varlığınız Sağlığımız Anıtı'nı da yerinde gördü.

Geçmiş dönem TBMM başkanvekillerinden Uluç Gürkan, mülkiye mezunları adına Başkan Ataç'a çalışmalarından dolayı tebriklerini iletti.