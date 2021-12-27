Münir Nurettin'in ölüm yıl dönümüne özel konser düzenlendi

Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÜDAM) Türk Müziği Topluluğu tarafından Münir Nurettin Selçuk'un 40. ölüm yıl dönümüne özel “Münir Nurettin Selçuk'u Anma Konseri” düzenlendi.

Türk müziği tarihinde ilk kez solist olarak konser veren Münir Nurettin Selçuk, ilk solo konserini 1930 yılında, şimdiki Dormen Tiyatrosu'nda vererek büyük ilgi toplamıştı. Konserlerde frak giyen ve ayakta şarkı söyleyen, aynı zamanda koro eşliğinde solo okuma geleneğini de ilk kez uygulayan sanatçı, batıdan gelen opera, tango gibi etkileri, kendi Türk müziği okuyuş üslûbuna dâhil etti. 1981 yılında vefat eden sanatçı, ölümünün 40'ıncı yılında düzenlenen konser ile anıldı.

Sinema Anadolu'da gerçekleştirilen ve şefliğini Öğr. Gör. Dr. Tuncay Dağlı'nın üstlendiği anma konserinde, Klasik Türk Müziği'nin önemli eserleri Türk Müziği Topluluğu tarafından icra edildi. Konserde, “Saçının Telleri Göğsünde Perişan Yaraşır, Bu Hülyalar Diyarında Gizli bir Zevk Düğünü Var, Ruhsarına Aybetme Nigah Ettiğimi, Gün Doğarken Yıldızlar, Yar Senden Kalında Ayrı, Bahçemde Açılmaz Seni Görmezse Çiçekler, Bilmem Bu Gönülle Ben Nasıl Yaşayacağım, Kalamış, Yok Başka Yerin Lütfu Ne Yazdan Ne Kıştan, Dönülmez Akşamın Ufkundayız, Sevdiğim Dünyalar Kadar, Vur Pençe-i Ali deki Şemşir Aşkına, Erdi Bahar, Beni Kör Kuyularda Merdivensiz Bıraktın, Bu Yıl da Böyle Geçti Şirin Sözlü Sevgili, Endülüs'te Raks” eserleri seslendirildi.