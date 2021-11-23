Musaözü Göleti'nin suyu her geçen gün çekiliyor

Eskişehir'de kuraklık tehlikesi altında bulunan Musaözü Göleti'nin su seviyesi ciddi oranda düştü.

Eskişehir'e 22 kilometre uzaklıkta yer alan Musaözü Göleti yağışların az olması nedeniyle kuraklık tehlikesi altında bulunuyor. Göletteki su seviyesi her geçen gün azalırken, ortaya çıkan çorak manzaralar görenleri korkutuyor. Çevrede bulunan Musaözü ve Kızılinler mahallelerinin tarımsal sulama ihtiyacını karşılayan göletteki kuraklık, drone ile havadan görüntülendi. Farklı balık ve kuş türlerine de ev sahipliği yapan göletin büyük bir kısmının kuruması dikkat çekti. Suların çekildiği alanda ise çatlakların oluştuğu gözlemlendi.

Öte yandan, Musaözü mahalle muhtarı ise çiftçilerin sulama ihtiyacını karşıladığı gölet hakkında basın mensuplarına bilgi vermek istemediğini belirtti.