Musaözü'nde eşsiz sonbahar manzaraları

Yılın dört mevsiminde farklı güzelliklere sahne olan Musaözü Göleti, Eskişehir'e 24 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Eskişehir halkının hafta sonu tatillerinde kamp, mangal ya da temiz hava almaya gittiği Musaözü Göleti, sonbaharda da ilgi görüyor. Ağaçların yapraklarını döktüğü sonbahar mevsiminde, yeşil rengin sarıya ve kahverengi tonlarına bürünmesiyle eşsiz görüntüler oluşan Musaözü Göleti, doğa severlerin dikkatini çekiyor.