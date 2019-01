Müslüman Uygur Türkleri soykırıma uğratılmaktadırlar

Eskişehir Kent Kültür, Eğitim, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (ESKENT), Doğu Türkistan'da yaşanan Çin zulmüne dikkat çekmek için ve Sarıkamış şehitlerini anmak için Hamamyolu üzerinde fotoğraf sergisi açtı, imza kampanyası düzenledi.

Burada bir açıklama yapan Dernek Başkanı Gürol Yer, "Malumu üzere ülke gündemimiz olabildiğince hızla akıp geçmektedir. Aktüel ve magazinsel konular renklendirilip insanlarımız bunların üzerine yoğunlaşmaktadır. Bunlar olurken duyarlı ve hissiyat sahibi insanlarımızın yüreğini yaralayan ve en derinden hissiyatımızı etkileyen bir olay maalesef tüm yalınlığına rağmen gündeme dahi gelmemekte, kıyıdan köşeden dahi görüşmemektedir. Ata toprağımız olan Doğu Türkistan'da o toprakları beklemeye kalan kandaşlarımız, soydaşlarımız olan Müslüman Uygur Türkleri maalesef geçmişin intikamı peşinde olan emperyalist kızıl Çin kitlesel, kültürel, sosyolojik, mezalime tabi tutulmakta soykırıma uğratılmaktadırlar. Uzun yıllardır devam eden bu mezalim maalesef Türkiye'nin gündemine bir türlü girememektedir. Orada soydaşlarımız her türlü mağduriyeti yaşarken her türlü pis uygulamaya tabi tutulurken bizden istenen ses bir türlü çıkmamaktadır. Arakan neyse, Filistin neyse, Kerkük neyse Halep neyse Urumçi'de odur, Doğu Türkistan'da odur. Oradaki Müslüman Türkler'de bu ümmetin bir parçasıdır. Türk denilen asil ırkın mensuplarıdır. Bizler şuurlu Türkler aslımıza aslımızın aziz hatırası Uygur Türklerine sahip çıkmak ve yapılan mezalimi Eskişehir'de hemşerilerimize göstermek için bu etkinliği düzenledik. Buradan sesleniyoruz ne Amerika, ne Rusya, ne Çin her şey Türk için ve milletimizden 25 kuruşluk poşete gösterdikleri ilgiyi kanı bir, dini bir Doğu Türkistanlı kardeşlerimize de göstermesini bekliyoruz" dedi.