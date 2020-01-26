“Mustafa Akgül Özgür Yazılım Kış Kampı” Anadolu Üniversitesi ev sahipliğinde başladı

Anadolu Üniversitesi ve Türkiye Linux Kullanıcıları Derneği ortaklığıyla gerçekleştirilen ‘Mustafa Akgül Özgür Yazılım Kış Kampı'nın açılışı Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'nın destek verdiği kampın açılışına Vali Yardımcısı Akın Ağca, Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Başar, Anadolu Üniversitesi Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi Koordinatörü Mehmet Uğurlu ve çok sayıda kişi katıldı. Dört gün sürecek kamp programında farklı alanlarda farklı bilgi düzeylerine hitap eden “Ağ yöneticiliğine giriş”, “Android ile uygulama geliştirme”, “Web güvenliği ve denetimi”, “Zararlı yazılım analizine giriş”, “Blokzincir”, “FoxDot ile canlı müzik kodlama” gibi birçok kurs gerçekleştirilecek.

“4. Sanayi Devrimi'nde bayrağı taşıyan ülkelerden biri haline gelmeliyiz”

Etkinliğin açılışında konuşan Eskişehir Vali Yardımcısı Akın Ağca, “Bu etkinlikte çok sayıda güzellik söz konusu. Bu güzelliklerden bir tanesi gönüllülük. Paranın kutsallaştırıldığı, yapılan her işin para için yapılmak zorundaymış gibi algılatıldığı bu dünyada, öncelikle gönüllülere teşekkür ediyorum. Burada birlikte iş yapabilmeye dair güzel bir örnek görüyoruz. Valilik olarak, Anadolu Üniversitesi olarak ve Linux Kullanıcıları Derneği'nin yanı sıra çok sayıda sivil toplum kuruluşunun desteğini alarak 1200 civarında katılımcıyla önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapabilmek iş birliği kültürünün olması durumunda neler başarılabileceğinin göstergesi. Öte yandan, içinde bulunduğumuz 4. Sanayi Devrimi'nde böyle bir eğitimin yapılıyor olması da çok güzel çünkü bu süreçte bayrağı taşıyan ülkelerden biri haline gelmeliyiz. Eğer bilginiz varsa bu sanayi devriminin bir parçası haline gelebiliyorsunuz. Dolayısıyla millet olarak bu bizim önümüzde bir fırsat. Bu fırsatı realize edebilmenin yolları da aslında bugün yaptığımız çalışma ve buna benzer çalışmalardan geçiyor” ifadelerini kullandı.

“Anadolu Üniversitesi olarak bundan sonraki yıllarda da bu etkinliğe ev sahipliği yapmak istiyoruz”

Anadolu Üniversitesi olarak Mustafa Akgül Özgür Yazılım Kampı'nın ev sahipliğini yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten İİBF Dekanı Prof. Dr. Mehmet Başar ise, “Rektörümüz Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'nın sevgi, selam ve başarı dilekleriyle sözlerime başlamak istiyorum. Bildiğiniz gibi dijital dönüşümün en önemli unsuru yazılım sektörünün gelişmesidir. Bu sektörün diğer sektörlerden farkı, en temelde girdi kullanımı olmakta. Bu sektörün temel girdisi insan ve dolayısıyla insan kaynağının gelişmesi ve nitelikli yazılımcıların artması hem milli ekonomi açısından son derece önemli hem dışa bağımlılığımızı azaltmamız açısından önemli bir konu. Katma değer üretmek ve rekabet üstünlüğü oluşturmak istiyorsak kendi yazılımlarımızı geliştirmeli ve yazılımcı sayımızı artırmalıyız. Artık teknolojiyi kullanan değil teknolojiyi üreten ülkeler söz sahibi olabiliyor. Bunu yakın tarihte görebiliyorsunuz. Özellikle ülkemizin savunma sanayi alanında yapmış olduğu yatırımlar, bizim masada söz sahibi olmamıza neden olmakta. Geleceği şekillendirmek isteyen ülkeler mutlaka kendi yazılımlarını üretmek ve dışa bağımlılığını azaltmak zorundadır. Bu yüzden bu eğitim faaliyetini çok önemsiyoruz ve Anadolu Üniversitesi olarak bundan sonraki yıllarda çok daha geniş katılımlı olacak şekilde ev sahipliğini yapmak istiyoruz" dedi.

Açılış töreninin ardından 25-28 Ocak tarihleri arasında dört gün sürecek olan Mustafa Akgül Özgür Yazılım Kış Kampı'nın ilk dersleri başladı.