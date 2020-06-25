haftasında evinde konuk edeceği Altay maçı hazırlıklarına bugün öğle saatlerinde yapılan Korona virüs (Covid-19) testi sonrası devam etti. Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Mustafa Özer, "Altay play-offa oynayan zorlu bir rakip. Onur mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Genç oyuncularımıza maç içinde süreler vererek önümüzdeki seneye hazırlıyoruz" dedi.

TFF 1. Lig ekibi Eskişehirspor, Cumartesi günü İzmir temsilcisi Altay'ı ağırlayacak. Maç hazırlıklarını sürdüren EsEs, Vali Hanefi Demirkol Tesislerinde yapılan idmanda ısınma hareketleriyle birlikte teknik ve taktik çalıştı.

"Altay play-offa oynayan zorlu bir rakip"

Antrenman öncesi konuşan siyah kırmızılıların Teknik Direktörü Mustafa Özer, Altay'ın zorlu bir rakip olduğunu söyledi. Erzurumspor maçında takımın gösterdiği performanstan memnun olduğunu aktaran Özer, “Geçtiğimiz hafta oyuncularım gösterdi ki bu çatı altında forma giyen her futbolcu her şeyden önce arması için gereken mücadelesini sonuna kadar verecektir. Altay da play-offa oynayan zorlu bir rakip. Bu saatten sonra bizim için rakibin kim olduğu önemli değil. Onur mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz" diye konuştu.

"Genç oyuncularımıza maç içinde süreler vererek önümüzdeki seneye hazırlıyoruz"

Kadroda gelecek senenin yapılanması içerisine girildiğini ifade eden Özer; “Genç oyuncularımıza maç içinde süreler vererek, onları yavaş yavaş önümüzdeki seneye hazırlıyoruz. İç transferle yönetimimiz ilgileniyor. Biz işin elimizdeki kadroyla ne yapabiliriz kısmındayız. Burası köklü, büyük, spor camiasının parmakla gösterilen örnek kulüplerinden biri. Biz bu ağırlığın koşullar ne olursa olsun farkındayız. Bu bilinçteki gençlerimizle inşallah yeni bir tarih yazacağız” şeklinde konuştu.

Ayrıca siyah kırmızılı takımda cezalı oyuncunun bulunmadığını sözlerine ekleyen Özer, tedavileri süren Doğukan, Bilal ve Selman'ın Altay'a karşı oynayıp oynamayacaklarının maç gününde kulüp doktorunun vereceği rapor neticesinde belirleneceğini söyledi.