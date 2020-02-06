Mustafa Özer: “Eskişehirspor'un geleceğini kurtaracak bir jenerasyon yakaladık”

Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da Teknik Direktör Mustafa Özer, Altınordu maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Eskişehirspor, ligin 21. haftasında Yeni Eskişehir Stadyumu'nda İzmir temsilcisi Altınordu'yu ağırlayacak. Karşılaşma öncesinde EsEs'in 13 Altınordu'nun ise 23 puanı bulunuyor. 4 haftadır bileği bükülmeyen Eskişehirspor, Altınordu karşısında 3 puan alarak alt sıralardan kurtulmak istiyor. Ligde küme düşme hattını yakından ilgilendiren müsabaka öncesinde siyah-kırmızılılar, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde hazırlıklara devam ediyor.

Cumartesi günü oynanacak olan müsabaka öncesinde siyah kırmızılı Teknik Direktör Mustafa Özer, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Özer, Altınordu maçından iyi bir skorla dönmek istediklerini söyledi. Eskişehirspor'da forma giyen 11 futbolcunun milli formayı terlettiğini de aktaran Özer, “Biz önce gol yemeyeceğiz dedik. Oyuncularımızı da buna inandırdık. Takım halinde savunma yapmak kolay değil. Elinizdeki oyunculara göre sisteminizi kurarsınız. Eskişehirspor'un geleceğini kurtaracak güzel bir jenerasyon yakaladık. Ben çok mutlu ve gururluyum. Benim 11 futbolcum İstiklal Marşı okuyor. Ben gerçekten çok mutluyum. Biz Eskişehirspor'dan milli takıma oyuncular yetiştirmek istiyoruz. Bunun yanında da başarıyı yakalamak istiyoruz. Bizim için şartlar ne olursa olsun fark etmiyor. Altınordu maçında iyi oynayıp iyi skor almamız lazım. Biz burada çalışıyoruz, herkes rahat olsun. Bu maç bizim için çok önemli lütfen bizi yalnız bırakmayın. Özellikle taraftarlarımız çocuklarınızla, eşlerinizle maça gelin ve bizi destekleyin” diye konuştu.