Mustafa Özer takımın son durumunu değerlendirdi

Lig'in 3. haftasında Altay ile karşılaşacak olan Eskişehirspor, maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenman bitiminde açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Mustafa Özer, "Ne yazık ki ligin ilk 2 haftasında istediğimiz sonuçları alamadık. Özellikle gol bulmakta ciddi sıkıntı yaşıyoruz. İyi bütçelerle kurulmuş olan Altay'a konuk oluyoruz. Bizim içinde onlar içinde önemli bir karşılaşma olacak" dedi.

Bu sezon 20,5 yaş ortalamasıyla ligde mücadele edecek olan Eskişehirspor, Pazar günü Altay'ın konuğu olacak. Deplasmandan 3 puan ile dönmek isteyen EsEs, maç hazırlıklarına Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde devam ediyor.

"Bu hafta oldukça zor bir maç bizi bekliyor"

Antrenmanın ardından konuşan Eskişehirspor'un Teknik Direktörü Mustafa Özer, lige istedikleri gibi başlayamadıklarını söyledi. Takım olarak zor bir dönemden geçtiklerinin altını çizen Özer, Altay maçının zorlu geçeceğini ifade etti. Özer, "Ne yazık ki ligin ilk 2 haftasında istediğimiz sonuçları alamadık. Özellikle gol bulmakta ciddi sıkıntı yaşıyoruz. Bunun için antrenmanlarda çalışıyoruz ancak kulüp olarak çok zor bir zamandan geçiyoruz. Kadromuzda 3 tecrübeli oyuncu dışında hepsi genç. Burada olduğumuz süre boyunca elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Yıkıcı değil yapıcı olalım. Alınan sonuçlardan dolayı eleştirilebilirim ama eleştiriler bizi yıkma noktasına gelmemeli. Bu çocuklarla 3 aydır biz çalışıyoruz. Analizleri yapılıyor ve kimin hakkıysa onu oynatıyoruz. Bu hafta oldukça zor bir maç bizi bekliyor. İyi bütçelerle kurulmuş olan Altay'a konuk oluyoruz. Bizim içinde onlar içinde oldukça önemli bir karşılaşma. Kaptan Sezgin daha antrenmana çıkmadı. Oynayıp oynamayacağına maç saatinde karar vereceğiz. Ne yazık ki Muhammed oynayamayacak. Selman ve Doğukan'ın tedavileri devam ediyor. Bize destek veren taraftarlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.