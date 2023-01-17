Mutfaktaki yeteneklerini geliştiriyorlar

Tepebaşı Belediyesi Mutfak Atölyesi, 2016 yılından bu yana vatandaşların vazgeçilmezi haline gelerek hem mutfak becerilerini geliştirdikleri hem de yeni teknikler öğrendikleri bir merkez olarak hizmet vermeye devam ediyor.

Tepebaşı Mutfak Atölyesi'nde aşçılık, pişirme teknikleri, pastacılık gibi branşlarda uzman eğiticilerden teorik ve uygulamalı eğitim alan kursiyerler, tam donanımlı bir mutfakta yemek ve pasta yapıyor. Halk Eğitim Merkezi ile iş birliğinde düzenlenen eğitimler de haftada iki gün olmak üzere 24 kursiyerin katılımı ile sürüyor. Kursiyerler, hijyen sanitasyon eğitimi, mutfak sanatlarına ait teorik ve pratik bilgiler, doğrama teknikleri, et, balık, tavuk pişirme teknikleri, çorba yapımı, tatlı, meze, salata yapım teknikleri ve sunum eğitimi gibi eğitimler alıyor. Kursiyerler, eğitimleri tamamlamalarının ardından Millî Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika da alacak. Eğitimlere katılan kursiyerler, Mutfak Atölyesi'nde yeni teknikler öğrenmekten memnun olduklarını belirterek Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'a teşekkür ediyor.

“Püf noktalarını uygulayarak öğreniyoruz”

Bekir Soykan adlı kursiyer, “İlk hafta teorik eğitim aldık. Ardından mutfağa geçtik. Hocamızın belirlediği menüleri püf noktalarını uygulayarak yapmayı öğreniyoruz. Mutfağa çok ilgim var ve bu merkezi de çok sevdim. Evde de yemek yapmaya çalışıyorum, buradan çok memnunum. İmkânlar çok güzel, Ahmet Ataç Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bu imkânların sağlanması Eskişehir için gerçekten çok güzel” dedi.

“Böyle bir mutfakta olmayı hayal ediyordum”

Bir diğer kursiyer Fatma Bakal ise “Çok güzel, çok eğlenceli. Mutfağı çok seviyorum ve bir şeyler öğrenmek adına katılıyorum. Böyle bir mutfakta olmayı hep hayal ediyordum. Yemek yapmayı çok seviyorum bu imkândan da yararlanmak çok güzel. Çok güzel, detaylı çalışmalar yapıyoruz. Belediyemize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Kendime yeni şeyler katıyorum”

Oya Ak Bozkır adlı kursiyer de “25 yıl iş hayatında çalıştım, mutfağı öğrenmeye fırsatım olmadı. Burada çok değişik şeyler öğreniyoruz, kendime yeni şeyler katıyorum. Şimdi mutfakta neler yapabileceğimi biliyorum. Öğrendiklerimi evde de uyguluyorum, çok memnunum. Yemek yapmayı seviyorum ama bilmiyordum. Çok güzel bir ortam var, beğeniyorum” dedi.

40 senelik usta da eğitimlere katılıyor

40 senedir aşçılık ile uğraşan Adil Kaygısız da kurstan farklı bilgiler öğrendiğini söyleyerek, “40 yıldır yemek sektörünün içindeyim. Bulaşıkçılıktan başladım, ustalığa kadar yükseldim. Burada çok yeni şeyler öğreniyorum. Pasta yapmayı da birkaç yıl önce burada öğrendim. Geçmişte dönercilik, kebapçılık da yaptım. Burada hocalarımızdan, bilmediğimiz şeyler öğreniyorum. Bu merkezi bir gazetede okuduktan sonra öğrenmiştim. Burada öğrendiklerimi, torunlarıma yapıyorum” dedi.