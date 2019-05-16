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Müzik Kulübü'nden Notre Dame De Paris müzikali gösterimi

Anadolu Üniversitesi Müzik Kulübü tarafından düzenlenen video gösterim etkinliğinde “Notre Dame De Paris Müzikali” sanatseverlerle buluştu.


Etkinlikte dünyaca ünlü müzikal oyun bir kez daha sahneye taşınmış oldu. Gösterim öncesinde görüşlerini dile getiren kulüp üyesi Bulut Ersoy, “Müzik Kulübü olarak dünyaca ünlü müzikalleri, herkesin izleyebilmesine imkân tanımak amacıyla sanatseverlerle buluşturmaya çalışıyoruz. Kulüp bünyesinde farklı fakültelerden sahneye çıkmayı, sanat yapmayı arzulayan birçok öğrenci arkadaşımız var. Herkesin katılımına açık bir kulüp olarak sanata ilgi duyan tüm öğrencilere kapımız açık” şeklinde konuştu. Gerçekleştirdikleri video gösterim etkinliğini, geçtiğimiz günlerde meydana gelen yangın sonucu büyük bölümü zarar gören Notre Dame Katedrali'ne yönelik bir anma olarak nitelendiren Ersoy, gelecek planları arasında dünyaca ünlü müzikal oyunları sahnelemek ve Türkiye'deki tüm müzik kulüplerinin dâhil olduğu bir müzikal haftası düzenlemek olduğunu belirtti.

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