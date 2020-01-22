Naci Ağbal: “2020 yılında yüzde 5 büyüme hedefimiz var”

Bir takım ziyaretler üzerine Eskişehir'e gelen Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, Eskişehir Ticaret Odası (ETO) tarafından düzenlenen ‘Geleceğe Değer Katan Liderler Ödül Töreni'ne katıldı. Vehbi Koç Kongre Merkezi'nde gerçekleşen ödül töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törenin açılış konuşmasını yapan Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, hızlı trenin Eskişehir'de üretilmesi gerektiğine değindi. Güler, “Her şeye rağmen çarkları döndürmeye, ülkemiz ve şehrimiz için çalışmaya devam ediyoruz. Devletimizin istihdamı artırmaya yönelik gayretini takdirle karşılıyoruz. Eskişehir'in 100 yılı aşkın demiryolu ve raylı sistemler tecrübesi var. Eskişehir'in bunun için teknik donanımı, tecrübesi, yetişmiş insan kaynağı var. Bu potansiyeli artık hayata geçirmeli ve yüksek hızlı trenimizi Eskişehir'de üretmeliyiz” dedi.

Ardından konuşan Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak da, “Bugün Eskişehir sanayisi ve ticareti için gurur veren bir gün. Ödül alacak sanayicilerimiz başta olmak üzere tüm iş insanlarımızı tebrik ediyorum. Şehrimizin sanayisine katkı sunun herkese en içten teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Her şehrin öne çıkan bir yönü olsa da şehrimiz bu açıdan farklıdır. Şehrimiz sanayi ve ticaret kentidir. Binlerce insanı istihdam eden şehrimiz yüksek teknolojili ürünler ihracatında ülkemizin önde gelen merkezlerindendir. TÜİK rakamlarına göre 1 milyon doların üzerinde ihracatımız var. Şehrimizin ekonomik olarak iyi bir noktada olduğu görülecektir. Ülkemizin gelişip kalkınmasında, 2023 hedeflerine ulaşmasında özel sektör ve iş insanlarımız son derece önemlidir” diye konuştu.

Daha sonra katılımcılara hitap etmek üzere kürsüye gelen Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, raylı üretimde büyük bir sıçrama hedeflediklerini belirterek, “İnanıyorum ki bu alanda Eskişehir çok daha iyi noktalara gelecek. Eskişehir ekonomisi Türkiye ekonomisi içerisinde önemli bir yere sahip. Türkiye ekonomisinin ihracat potansiyeli bakımında Eskişehir sanayisi bize güç veriyor. Burada plan döneminde birçok şey hedefledik ama en önem verdiğimiz konuların bir tanesi de organize sanayi bölgelerinin lojistik bölgelere olan bağlantı yollarının yapılması. Eskişehir de dâhil olmak üzere sanayi bölgelerimizin bağlantı yolları konusunda gerekli çalışmaları başlatacağız. Türkiye raylı üretimde önemli bir pazar ve önemli bir kapasiteye sahip, TÜLOMSAŞ'ı stratejik bir firma olarak belirledik. Raylı ulaşım sistemlerinde büyük bir sıçrama hedefliyoruz” diye konuştu.

“Yüzde 5 büyüme hedefi içerisinde sabit sermaye yatımları olarak yaklaşık 1 trilyon 400 milyar liralık yatırım olmasını bekliyoruz”

2020 yılında Türkiye'nin yüzde 5 oranında büyüme hedefi olduğunu aktaran Başkan Ağbal, “2018 yılında yaşadığımız kur şoku sonrası gerek yurt içinde yatırım, üretim ve tüketimde daralma meydana geldi. 2018 yılı aslında birçok meydan okumanın olduğu bir yıldı. 2019 yılında aslında bir daralma meydana geldi ama 2019'un 3. çeyreğinde ekonomimiz yüzde 0.9 büyüdü. 2019'un 4. çeyreğinde beklentimiz o ki Türkiye ekonomisi yıllık bazda yüzde 5 civarında büyümeyi yakalayacak. Özellikle 4. çeyrekte sanayi katmanında yüzde 5'in üzerinde bir büyüme bekliyoruz. Yine ekonomimizin uzun vadeli büyümesi için makine teçhizat harcamalarına baktığımızda burada da pozitif büyüme yakalayacağız. Ekonominin bütün sektörleri itibariyle olumlu gelmesi 2020 için son derece cesaret verici. Biliyorsunuz 2020 yılında yüzde 5 büyüme hedefimiz var. Ekonomide yakaladığımız finansal istikrar sayesinde yüzde 5 büyüme oranını yakalayacağımıza inanıyoruz. Özellikle faizlerin tek haneli rakamlara gelecek olması büyümeyi önemli ölçüde destekleyecek. 2019'un son çeyreğinde özel bankalarında kredi genişletilme çalışmalarına olumlu baktıklarını görüyoruz. 2020 yılında büyümenin iç talebe dayalı olarak gelişmesinin bekliyoruz. Aslında gerek özel tüketimde gerekse yatırım harcamalarında bekletilen bir talep olduğunu söyleyebiliriz. Bunlar hep beraber Türkiye ekonomisini yüzde 5'lik büyüme patikasına sokacak. Esas unsur özel sektör yatırım harcamaları olacak. Uzun dönemde esas itici güç yatırımlar olmalıdır. 2020 yılı inşallah özel sektör yatırımlarının tekrar canlandığı bir yıl olur. Yüzde 5 büyüme hedefi içerisinde sabit sermaye yatımları olarak yaklaşık 1 trilyon 400 milyar liralık yatırım olmasını bekliyoruz. 1 trilyon 260 milyar liralık nominal yatırımı ise özel sektörden gelmesini bekliyoruz” şeklinde konuştu.

"Trump'ın ikinci faza ilişkin görüşmelere hızlı bir şekilde başlayacağız açıklaması bizim açımızdan son derece olumlu"

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Trump'ın açıklamasını değerlendiren Ağbal, 2020 yılının düşük faizli bir yıl olacağını söyledi. Ağnal, “Ticaret savaşları tarafında Amerika ile Çin arasında birinci faz anlaşmanın yapılmış olması, dün Trump'ın ikinci faza ilişkin görüşmelere hızlı bir şekilde başlayacağız açıklaması bence bizim açımızdan son derece olumlu. Nispi olarak 2019'a göre daha iyi bir performans gösterilmesini bekliyoruz. Buda bizim açımızdan son derece önemli. 2020 yılında büyük bankaların faiz oranlarını 0 veya negatif düzeyde tutacaklar şeklinde bir görünüm var. İçinde bulunduğumuz yıl düşük faiz ve bol likitidenin olduğu bir yıl olacak. Hızlanan enflasyon bize eski dönemleri hatırlattı. Yüksek enflasyonun caydırıcı bir etki yaptığını yaşayarak gördük. 2020 yılında enflasyonu tek haneli yüzde 8 tutma hedefimiz var. Enflasyonun kalıcı tek hanelerde olması ekonomimizin büyümesi açısından son derece değerli görüyorum. Yüzde 5'lik bir büyüme hedefimiz var, ben bu hedefleri yakalayacağımıza eminim” ifadelerine yer verdi.

Diğer yandan törene; Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Emine Nur Günay ve Nabi Avcı, Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir Milletvekilleri Jale Nur Süllü ve Utku Çakırözer, Milliyetçi Hareket Partisi Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Sarıcakaya Belediye Başkanı Hüseyin Çam, Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp, Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Akgün, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Faik Yavuz, Eskişehirspor Başkanı Mustafa Akgören, Anadolu Üniversitesi Rektörü Şafak Ertan Çomaklı, Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş ve davetliler katıldı.

Program, katılımcılara ödül verilmesinin ardından sona erdi.