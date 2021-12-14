Nadir kitaplar binlerce lira değerinde

Eskişehir'de 5 yıldır sahaflık yapan Burak Kılıç, elinde toplam değerleri binlerce lira olan imzalı ve ilk baskı kitaplar bulunduğunu anlatarak "Fiyatların fazla olmasının nedenleri, nadirlik, erişilebilirlik ve kitaba yazar elinin değmiş olması" diye belirtti.

Eskişehir'de bir sahafta bulunan toplam değerleri 6 bin lira olan 3 kitap bazı kitapların ne kadar değerli olabileceğini gösteriyor. Türk edebiyatının önemli isimlerin yazdığı bu kitaplar imzalı ve yazarın elinin değmiş olmasından dolayı kitapseverlerin ve koleksiyonerlerin ilgisini çekiyor. Bu 3 değerli kitabın özelliklerinden bahseden sahaf Burak Kılıç ‘' Sahaf olduğun zaman insanların çöp olarak gördüğü her şey bizim için çok değerli şeyler oluyor. Eski kitaplarımızın çoğu imzalı ve ilk baskılar. Kendi gözlemim hobi yapanlar ikiye ayrılıyor. İlki çok ucuz kitaplar arayan ve pinti olanlar var, bir de gerçek koleksiyonerler var. Parasının olup olmamasının önemi yok, kendi ihtiyaçlarından erteleyip hobisine ağırlık veren kişiler bu işi daha çok tutkuyla yapıyorlar.''

‘'Fiyatların fazla olmasının nedeni nadirlik''

Elindeki 3 tane değerli kitapta Türk edebiyatının değerli isimlerinin imzaları bulunduğunu anlatan Kılınç, şunları söyledi;

"Bu kitapları değerli kılan bir diğer unsur ise yazarlarının ellerinin kitaplara değmiş olması. Üç kitabın toplam değeri 6 bin lira. En pahalısı Ahmet Arif'in yazdığı Hasretinden Prangalar Eskittim kitabı. Bu kitabın değeri 3 bin lira. Bu kitap fiyatların bu şekil fazla olmasının nedeni nadirlik ve erişilebilirlik bakımından değerli olması. Bir diğer pahalı olan kitap ise Sivas'ta Madımak 'ta öldürülen şair Behçet Aslan'ın Şiirler kitabı. Bu kitabın değeri ise 2 bin lira. Bir diğer özelliği de yazarın kitabı kendi el yazılarıyla oluşturması. Bir de Tarık Buğra'nın imzalı İbiş'in Rüyası kitabı var. Bunun özelliği kitabın basıldığı zamanlarda dönemin koşullarından dolayı yazarlar çok imza atamıyorlardı. Elimdeki kitabın imzalı olması bunu değerli kılıyor. Bu kitabın fiyatı ise bin lira.''