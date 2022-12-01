Nadir Makamlar Konseri'nin ikincisi düzenlendi

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Müziği Bölümü tarafından düzenlenen “Anadolu Makam Nadir Makamlar Serisi 2” Konseri Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Opera ve Bale Salonu'nda gerçekleştirildi.

Konser açılışında Devlet Konservatuvarı Türk Müziği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Esra Berkman, “Anadolu Makam Topluluğu'nun birkaç yıldır sürdürdüğü nadir makamlara yönelen bir misyonu var. Nadir makam literatüründe çok az eser var. Bugün işleyeceğimiz Canfeza Makamı'nda da 19 eser var. Bu nedenle çok fazla seslendirilmiyor.” dedi.

Nadir Makamlar serisinin birincisinin de albüm olarak Anadolu Üniversitesi İşitsel Yayınları olarak çıkacağını belirten Doç. Berkman bu albümün Anadolu Üniversitesinin dijital ortamdaki ilk işitsel yayını olacağının altını çizdi. Doç. Esra Berkman konuşmasının devamında “Bugün de önümüzdeki yıl kaydedecek olduğumuz Şevkütarab ve Canfeza eserlerinin ilk konserini gerçekleştiriyoruz ve önümüzdeki yıl işitsel ortamda bulabilmeniz için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şevkütarab ve Canfeza birbirine çok yakın makamlar bu sebeple ikisini birlikte ele almış olduk.” dedi.

Anadolu Makam Topluluğunun Şevkutarab ve Canfeza makamından eserleri seslendirdiği konserde Mete Edman (Hanende), İlayda Aksu (Hanende), Esra Berkman (Kanun), Yasin Bol (Ud), Meriç Düzbaş (Tanbur), Tolga Saraçoğlu (Ney), Yusuf Daşkın (Viyolonsel) yer aldı.