Kurban Bayramı'na günler kala işlerinde durgunluk yaşandığını söyleyen nalbur esnafı, bayram alışverişini son günlere bırakanlardan umutlu olduklarını belirtti.

Kurban kesim işlemi sırasında kullanılan ekipmanların satıldığı nalbur dükkânları işlerinin hızlanmasını bekliyor. Et asma çengeli, caraskal, hayvan bağlama zinciri gibi malzemeler satan nalbur esnafı işlerinde bir hareketlilik olmadığını kaydetti. Eskişehir'de 23 senedir nalbur esnaflığı yapan Aydın Peker, Kurban Bayramı'nda vatandaşların et kesimi esnasında bazı ekipmanlara gerek duyduğunu ifade etti.

“Bayrama son 1-2 gün kala satış yapmayı umuyoruz”

Hayvan kesim işleminin ardından bütün etleri yüksek noktalara asmak için çengel ve caraskal kullanıldığını hatırlatan Peker, vatandaşların bayrama 1-2 gün kala alışverişe çıkmalarını umduklarını dile getirerek şunları söyledi:

“Kurban kesimi ile ilgili çengel, kurban bıçağı, caraskal (elektrikli vinç), hayvan bağlamak için zincir ve yular gibi ekipmanlar satıyoruz. Kurban kesimi yapacak vatandaşlar Kurban Bayramı'nda en çok caraskal ve et çengeline ihtiyaç duyuyor. Et çengeli standart boyda oluyor. Çengeller küçükbaş hayvan asmak için kullanır. Bir çengelin fiyatı 30 lira. Caraskalın fiyatı 600 ila bin 200 lira arasında değişiyor. Bir tonluk el caraskalı bin 500 lira. Hayvan zincirleri 65 liradan satılıyor. Hayvan kesecek vatandaşların ekipmanlara şu ana kadar pek rağbeti yok. Çengel, caraskal, zincir gibi malzemeler satıyoruz ancak geçen bayramlara göre hareketlilik yaşanmıyor. Bayrama son 1-2 gün kala satış yapmayı umuyoruz. Vatandaşlar gerekli alışverişini genellikle son günlere sığdırmaya çalışır. İnşallah bayram üstü yoğunluk olacağını düşünüyoruz.”