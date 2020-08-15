İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Narkotik uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor

Eskişehir’de, Narkotik ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

Eskişehir'de, Narkotik ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.


Edinilen bilgiye göre; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte gençleri zehirlemeye çalışan sokak satıcılarının yakalanması ve piyasaya sürülmeye hazırlanan uyuşturucu maddelerin ele geçirilmesine yönelik olarak yapılan çalışmalarda, 2 şüpheli şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda; 33,80 gram MDMA maddesi, 1,53 gram esrar ele geçirildi.


Ayrıca polis, 1 şüpheliye Uyuşturucu Madde Bulundurmak veya Kullanmak suçundan, 1 şüpheli şahsa da Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan yasal işlem yapıldı.


Öte yandan Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem yapılarak gözaltına alınan 1 şüpheli, emniyetteki işlemleri ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.