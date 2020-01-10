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Narkotim satışa hazır 86 çıkı bonzai ele geçirdi

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda 3 şüpheli şahıs yakalanırken satışa hazır 86 çıkı bonzai ele geçirildi.


Alınan bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yürütülen planlı çalışmalar neticesinde, 3 şüpheli şahıs polis ekiplerince yakalandı. Şahısların üzerinde ve ikamette yapılan aramada 86 çıkı satışa hazır (9,59 gram) bonzai maddesi ele geçirildi. 2 şüpheli şahsa 'Uyuşturucu Madde Bulundurmak veya Kullanmak' suçundan, 1 şüpheli şahsa ise 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan işlem yapıldı. Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemleri akabinde Eskişehir Adalet Sarayına sevk edildi.

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