Narkotim sokak satıcılarının ensesinde

Eskişehir'de, uyuşturucuyla mücadele kapsamında sokak satıcılarına düzenlenen operasyonda Narkotim 4 şüpheliyi yakaladı.

Edinilen bilgiye göre; İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, kentte gençleri zehirlemeye çalışan sokak satıcılarının yakalanması ve piyasaya sürülmeye hazırlanan uyuşturucu maddelerin ele geçirilmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar devam ediyor. Son olarak Narkotim'in düzenlediği operasyonda 4 şüpheli yakalandı. Ayrıca yapılan aramalarda, 1,77 gram metamfetamin, 13 adet neurontin sentetik ecza hap, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör, 3 adet dolu fişek ele geçirildi.

Polis ekiplerince, yakalanan 3 şüpheliye Uyuşturucu Madde Bulundurmak veya Kullanmak, 1 şüpheli şahsa ise Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak yapmak suçundan yasal işlem yapıldı. Ayrıca Uyuşturucu Madde Bulundurmak veya Kullanmak suçundan işlem yapılan 2 şüphelinin İlamat ve İnfaz Bürosunca 'aranıyor' oldukları ve kesilmiş cezalarının olduğu da tespit edildi.

Öte yandan Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan gözaltına alınan 1 şüpheli şahıs emniyetteki işlemleri akabinde adliyeye sevk edildi.