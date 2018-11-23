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Narkotim sokak satıcılarının peşini bırakmıyor

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında 5 şüpheli şahıs yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucuyla mücadelede sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 5 şüpheli yakalandı. Şahısların üzerilerinde ve araçlarında yapılan aramada, 10 adet ecstasy uyuşturucu hap, 1 gram bonzai ele geçirildi.


Öte yandan yakalanan 5 şüpheliden 4'üne Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmaktan, 1 şüpheli şahsa ise, Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçlarından işlem yapıldı. Uyuşturucu Madde Ticareti suçundan işlem yapılan 1 şahıs emniyetteki işlemlerinin akabinde Eskişehir Adalet Sarayına sevk edildi.

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