Narkotim sokak satıcılarının peşini bırakmıyor

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucuyla mücadelede sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 5 şüpheli yakalandı. Şahısların üzerilerinde ve araçlarında yapılan aramada, 10 adet ecstasy uyuşturucu hap, 1 gram bonzai ele geçirildi.

Öte yandan yakalanan 5 şüpheliden 4'üne Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmaktan, 1 şüpheli şahsa ise, Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçlarından işlem yapıldı. Uyuşturucu Madde Ticareti suçundan işlem yapılan 1 şahıs emniyetteki işlemlerinin akabinde Eskişehir Adalet Sarayına sevk edildi.