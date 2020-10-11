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Narkotim zehir tacirlerine nefes aldırmadı

Eskişehir’de uyuşturucuyla mücadele kapsamında Narkotim ekiplerinin sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 2 şüpheli yakalanırken, yaklaşık 1 kilogram bonzai ele geçirildi.

Eskişehir'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında Narkotim ekiplerinin sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 2 şüpheli yakalanırken, yaklaşık 1 kilogram bonzai ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentte gençleri zehirlemeye çalışan sokak satıcılarının yakalanması ve piyasaya sürülmeye hazırlanan uyuşturucu maddelerin ele geçirilmesine yönelik operasyon başlattı. Yapılan operasyonda 2 şüpheli yakalandı. Ekiplerin şüpheliler üzerinde yaptığı aramalarda 978,72 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Haklarında 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan yasal işlem yapılan şüphelilerden 1'i serbest bırakılırken, 1 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

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