'Nasreddin Dede ve Yunus Emre ile Sağlıklı Yaşam' projesinde çalışmalar başladı

Anadolu Üniversitesi ve BEEO arasında imzalanan 'Nasreddin Dede ve Yunus Emre ile Sağlıklı Yaşam' başlığını taşıyan projenin ilk adımı atıldı.

Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Mahur Tulum ve Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zülfikar Bayraktar, proje kapsamında görev alacak öğrencilerle bir araya gelerek projenin detayları hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Projenin ilk ayağında öğrenciler Doç. Dr. Zülfikar Bayraktar'dan alacakları metin ve senaryo yazarlığı eğitiminin ardından kitabın yazım aşamasına geçecekler. Kitabın kahramanları arasında yer alacak Nasreddin Dede ve Yunus Emre, ilköğretim çağındaki çocuklara sağlıklı kalmanın ve doğru beslenmenin yollarını öğütleyecek. Kitabın tasarımı ve çizimi de yine profesyonel bir ekip tarafından yapılacak.

İlk etapta Eskişehir merkezli düşünülen projenin diğer süreçte ulusal bir aşamaya getirilmesi hedefleniyor.