Nasreddin hoca yerli ve yabancı turistlerle buluştu

Mizahın en büyük temsilcisi Nasreddin Hoca, Sivrihisar Belediyesi'nde turistlerle buluştu.

Felsefi mizahın dünyadaki en büyük temsilcisi Nasreddin Hoca'yı Sivrihisar'a gelen yerli ve yabancı turistlerle buluşturan Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, ilçenin kültürel ve sosyal anlamda zenginleşmesi açısında yeniliklere imza attı.

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, ilçeye gelen yerli ve yabancı turistlerin tarihi dokular arasında dolaşırlarken Nasreddin Hoca ile buluşmalarını sağlıyor. Sivrihisar sokaklarında Nasreddin Hoca ile karşılaşan turistler hatıra fotoğrafı çektirme imkanı da buluyorlar. Nasreddin Hoca ise Sivrihisar Belediyesi tarafından temin edilen şekerleri gelen misafirlere ve çocuklara ikram ediyor. Ayrıca anlattığı fıkralarla da gelen misafirlere keyifli anlar yaşatıyor. Nasreddin Hoca kendi adını taşıyan ve 28-29-30 Haziran tarihleri arasında yapılacak olan Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivaline herkesi beklediğini söyledi