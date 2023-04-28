Nisan ayında yağan kar vatandaşı şaşkına çevirdi

Eskişehir'i birkaç gündür etkisi altında bulunduran ve özellikle gece saatlerinde hissedilen soğuk hava sebebi ile bazı yüksek kesimlerde görülen kar yağışı vatandaşları şaşırttı.

Tepebaşı İlçesi'ne bağlı Yarımca Mahallesi'nin yüksek kesimlerine gece saatlerinde kar yağdı. Eskişehir-Sarıcakaya karayolu üzerinde bulunan Yarımca Mahallesi'nde bulunan tarım arazilerinin, evlerin, ağaçların ve yolların üzerini karla kaplı gören vatandaşlar ise şaşkına döndü. Nisan ayının son günleri yaşanan kar yağışı mahalle sakinlerini şaşırtırken, mevsimsel değişimlerin etkisi bir kez daha gözler önüne serilmiş oldu.