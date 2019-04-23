Nisan karı hububata yaradı

Eskişehir'de Nisan ayının ortalarında etkili olan kar yağışı yetişmekte olan buğday ve arpaların gelişimine katkı sağladı. Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, karın hububat için yorgan görevini üstlendiğini belirterek, buğday ve arpaların soğuktan etkilenmediğini söyledi.

Son günlerde etkili olan soğuk ve yağışlı giden hava tarım alanlarını etkiledi. Kar yağışı bazı bölgelerde sebze ve meyvelerin donmasına sebep olurken, arpa ve buğdaylar için faydalı oldu. Kar yağışının ardından hububat ürünlerinde verimin artması bekleniyor. Eskişehir'in yüksek kesimlerinde de etkili olan kar yağışı hububat eken çiftçinin yüzünü güldürdü.

Kar yağışı ve soğuk havanın hububat üzerindeki etkileri konusunda açıklamada bulunan Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, yağışların güzel gittiğini belirtti. Buluşan, "Nisan ayındaki sağanak yağışlar çok güzel. Arkasından soğuk hava geldi ama bu esnada aşırı bir don olayı fazla olmadı. Soğuk oldu ama ekine ve hububata zarar verecek bir durum değil. Çünkü hububat şu anda bir karış civarlarında. Yağış olarak da güzel olduğu için soğukta kıştan çıkma olduğundan zararı olmadı. Bu esnada şunu gördük, mesela bazı yıllarda çok fare oluyor. Bu soğuklarda fare yaşayamaz. Fareler tarlalarda arpa ve buğdayı yemekte. Biz en fazla domuzdan zarar görürdük ama son yıllarda fare de çok zarar vermeye başladı. Soğuğun etkisiyle bu denge dediğimiz olayla fareler de yok olmaya başladı. İnşallah sağanak yağış devam eder. Üreticimiz gübresini ilacını attı. Haliyle buğday bundan sonra hararet yapacak ekin olarak. Yağış gelmezse sıkıntı olabilir ama şu an yağışlarımız güzel" diye konuştu.

"Kar hububatın yorganıdır"

Nisan ayının ardından soğuk havaların devam etmeyeceğini düşündüğünü ifade eden Başkan Buluşan, karın hububatın yorganı olduğunu söyledi. Başkan Buluşan, "Biz atalarımızdan hep şunu öğrendik, kar hububatın yorganıdır. Tabii ki zamanında yağan kar ve yağmur. Biz şu anda nisan ayında yaşadığımız soğuk her yıl eski mart dediğimiz tabirle sonu olması, kışın yavaş yavaş çekilmesi demektir. Bundan sonra bu soğukların pek görüleceğini zannetmiyorum. Tabi Cenab-ı Allah'ın takdiridir. Geçen sene 23 Nisan'da 4-5 santimetre kar vardı Eskişehir'de" ifadelerini kullandı.