Nitelikli dolandırıcılık şüphelisi 4 kişi tutuklandı

Eskişehir merkezli 4 ilde gerçekleştirilen ‘Nitelikli Dolandırıcılık' operasyonunda yakalanarak adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Eskişehir olarak İstanbul, Şanlıurfa ve Uşak'ta gerçekleştirilen operasyonda ‘Nitelikli Dolandırıcılık' şüphelisi 4 kişi gözaltına alındı. Eş zamanlık olarak 4 ildeki adreslere gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Eskişehir Adliyesi'ne sevk edildi.

Hakim karşısına çıkan Recep Ç., Türker T., İsmail T. ve Okan S. isimli şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.