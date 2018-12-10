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Niyazi-i Mısri eserleri ile anıldı

Eskişehir Mevlevihane Kültür Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte, Niyazi-i Mısri’nin eserlerinden oluşan ilahiler, duygulu ve anlamlı bir şekilde seslendirildi.

Eskişehir Mevlevihane Kültür Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte, Niyazi-i Mısri'nin eserlerinden oluşan ilahiler, duygulu ve anlamlı bir şekilde seslendirildi.


Eskişehir Kurşunlu Külliyesinde düzenlenen program kapsamında keman sanatçısı ve koro şefi Nazan Naz eşliğinde Niyazi-i Mısri'nin eserlerinden oluşan ilahiler okundu. Bendir sanatçısı Necdet Naz, udi sanatçısı Ali Kanneci, neyzen sanatçısı Hüseyin Yürektensever müziği ile koroya eşlik etti. Söylenen ilahiler ve koro; sanatseverler ve davetliler tarafından büyük beğeni topladı.


Keman sanatçısı ve koro şefi Nazan Naz etkinlikte yaptığı konuşmasında, ‘'Mutasavvıf Niyaz-i Mısri'nin doğumunun 400'ncü yılı anısına, Mısrî'nin eserlerinden oluşan ilahiler seslendirdik. 400 yıl sonra kendisini anıyorsak; demek ki, bu bize hakikati gösteriyor ve hakikate götürüyor. İnşallah bu sırra ermek hepimize nasip olsun. Mısri; kendisini anlamak için, insanlık mertebesine erişmiş olmayı şart koşuyor” dedi.

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