Niyazi Koyuncu ve Mithat Körler'den Başkan Ataç'a ziyaret

Ahmet Ataç, sevilen sanatçılar Niyazi Koyuncu ve Mithat Körler ile bir araya geldi.

Ahmet Ataç, 31 Mart tarihinde gerçekleştirilen yerel seçimlerin ardından sanat dünyasından gelen hayırlı olsun ziyaretlerini kabul etmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda sevilen sanatçılar Niyazi Koyuncu ve Mithat Körler de Başkan Ataç'ı makamında ziyaret ederek tebriklerini iletti. İlk olarak Koyuncu ziyaretinde, “13 sene önce, müzik yolculuğumun çok çok başlarında müzikteki acemiliğime rağmen bana inanarak ve daha da önemlisi hiçbir karşılık beklemeyerek sahnesini açan Ahmet Ataç'ı ziyaret etmiş olmaktan dolayı mutluyum. Sanatı ve sanatçıyı desteklerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Mithat Körler de ziyaretinde Başkan Ataç'a yeniden seçildiği görevinde başarılar diledi. Konuklarını ağırlamaktan dolayı memnuniyetini belirten Başkan Ataç da sanatçıların ve fikirlerinin, toplum için çok önemli olduğunu ifade ederek nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür etti.

Başkan Ataç, konuk sanatçılar ile hatıra fotoğrafı da çektirdi.