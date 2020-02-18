Normal doğum bebeklerin direncini arttırıyor

Dr. F. Deniz Sayıner, normal doğumla dünyaya gelen bebeklerin daha çok anne sütü alabildiğini ve daha dirençli olduğunu söyledi.

Son yıllarda gittikçe artan sezaryen ile doğum oranlarına dikkat çeken Prof. Dr. F. Deniz Sayıner, sezaryenle doğumda dünya birincisi olduğumuzu ve bununla birlikte kadınların normal doğum yapma becerilerinin azaldığını ifade etti.

Prof. Dr. Deniz Sayıner, Dünya Sağlık Örgütü sezaryen oranını yüzde 15 oranında, bazı ülkeler için maksimum yüzde 25 oranında kabul edilebilir bulurken ülkemizde bu oranın yüzde 53 olduğuna dikkat çekti. Anadolu'da yüzyıllardır büyük bir yeri olan ebelerin doğumda kadının yanında olmamasının, gebe ile doğrudan temas kuramamasının da önemli bir etken olduğunu kaydetti. Ayrıca ebe imajının medya aracılığıyla zedelendiğini belirten Prof. Dr. Deniz Sayıner, Yeşilçam sinemasında ve Türk dizilerinde oluşturulan korkutucu ebe imajından ve normal doğumdan korkulmasına neden olan sahnelerden örnekler verdi. Sayıner, medyanın meydana getirdiği bu doğum ve ebe imajının kadınların doğurmaktan ve normal doğumdan uzaklaşmasına sebep olduğunu söyledi.

“Sezaryen doğumun bir dönem zenginlik belirtisi olarak algılanmaktaydı”

Modern kadının yaşam tarzında görülen değişikliklerin de önemli bir etken olduğunu belirten Prof. Dr. Deniz Sayıner, geçmişte tarlada çalışan, tüm işlerini kendisi yapan kadınların bugün masa başında çalışan, pratik yaşam tarzına alışan kadınlara göre daha rahat doğum yaptığını ifade etti. Prof. Dr. Deniz Sayıner, sezaryen doğumun bir dönem zenginlik belirtisi olarak algılanmasının ve sezaryenle doğan bebeklerin daha zeki olduğu miti gibi sezaryeni özendiren çeşitli yanlış inanışların da sezaryen oranlarındaki artışta etkili olduğunu anlattı. Ancak son yıllarda yapılan araştırmaların normal/vajinal doğumun bebeğin bağırsak mikrobiyotası açısından son derece önemli olduğunu, sezaryen bebeklerde ise birçok farklı komplikasyona rastlanabildiğini, hayata dezavantajlı başladıklarını belirten Prof. Dr. Sayıner, normal doğumla dünyaya gelen bebeklerin daha çok anne sütü alabildiğini ve daha dirençli olduğunu dile getirdi.

Öte yandan Prof. Dr. Deniz Sayıner, ebe ile gebenin buluşturularak ebelerin doğumdaki yerlerini almalarının yeniden sağlanması gerektiğinin, medyada daha doğru doğum ve ebe imajlarının yaratılması gerektiğinin altını çizdi.