Normalleşme ile birlikte spor dersleri de başladı

Uğur, “Reformer Pilates, Mat Pilates, Fitness yapıyoruz. 1,5 saat arayla bireysel derslerimiz oluyor, yarım saatte havalandırma makinaların dezenfektanı yapıldıktan sonra bireysel çalışmamız ise 1 saat sürüyor” diye konuştu.

Fitness ağırlıklı bir programları olduğunu aktaran Uğur, çalışma süresince neler yaptıklarını ise şöyle özetledi: “Yürüyüş Bandı, Eliptik Bisiklet, Power Plate ile benim kontrolümde egzersizleri birlikte yapıyoruz. Power Plate vibrasyon ile çalışıyor ve daha çok Fitness'a yakın bir etkisi var; hem yağ yakımını hızlandırıyor, hem de tüm kas gruplarını aktif çalıştırıyor, daha hızlı vücut şekillendirmeye yarıyor. Reformer Plates ise; tamamen esnetme ve kas ve iskelet sistemini esnetmek, güçlendirmek için kullanılıyor, bunun amacı ise; postür düzeltme beden duruş şeklini düzeltmedir.”