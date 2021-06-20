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Normalleşme Porsuk'a yaramadı

Korona virüs pandemisinde normalleşme dönemine girilmesinin ardından Eskişehir’in simgesi Porsuk Çayı, ziyaretçilerin bıraktığı çöplerle kirlendi.

Korona virüs pandemisinde normalleşme dönemine girilmesinin ardından Eskişehir'in simgesi Porsuk Çayı, ziyaretçilerin bıraktığı çöplerle kirlendi.


Tam kapanma sonrasında kademeli normalleşme kararlarının gelmesiyle sokağa çıkma kısıtlamalarının geçtiğimiz aylara kıyasla daha az olması, ziyaretçilerin Porsuk çayı gibi birçok yeşil alanlara akın etmesine sebep oldu. Sık sık Porsuk kenarında oturan ve piknik yapan vatandaşlar, geride bıraktıkları çöpleriyle şehrin simgesinin kirlenmesine sebep oluyor. Hazır yiyecek ve içecek ambalajlarının yanı sıra birçok plastik torbayla kirlenen Porsuk, çevreci vatandaşların tepkisini çekiyor.

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