O çocuk konuştu: ‘Hala kanka olarak görüyorlar'

Eskişehir'de 2 yıl önce bir AVM'de 14 Şubat Sevgililer günü ile alakalı yapılan Aşk Tüneli'nde konuşan ve sevgili bulamamaktan dert yanarak ‘herkes beni kanka olarak görüyor' diyen Eren Ergüven, tekrar konuştu ve "Kızlar hala beni kanka olarak görüyorlar, bir şey değişmedi" dedi.

Eskişehir'de bulunan Espark AVM'de gelenekselleşen Aşk Tüneli, bu yıl da kuruldu. Geçtiğimiz yıllarda burada haber çalışması yapan gazetecilere konuşan küçük Eren Ergüven'in videosu, sosyal medyada geniş yer buldu ve herkes tarafından çok sevildi. Bu sene tekrar Aşk Tüneli'ne gelen Eren, ‘beni hala kanka olarak görüyorlar, ama artık sevdiğim bir kız var' diyerek onun için not yazdı.

“2 yıl geçti hala söylüyorum hep kanka oluyoruz”

Lise 1 öğrencisi olan Eren Ergüven, iki yıl önce de, şimdi de kızların kendisini kanka olarak gördüklerini ifade etti. Sosyal medyada izleyen vatandaşlara da seslenmeyi unutmayan Ergüven, “Yani izleyince açıkçası ben de o kadar çok izleneceğini düşünmüyordum. Tabi ilk başta biraz heyecanlandım. Ama çok değişiklik olmadı. Sevgilim hala yok. Açıkçası istiyorum. Sevdiğim biri de var ,ama uğraşıyoruz da olmuyor. Yani yapacak da çok fazla bir şey yok olmuyor. İki yıl önce ben burada 'hep kanka oluyoruz' demiştim ve şimdi de hala söylüyorum hep kanka oluyoruz. Hep kanka olduk. Benim bir sevdiğim var, o sevdiğimin de peşinden gideceğim. Tabi yorumları okuyunca insan bir mutlu oluyor, ama kötü yorumlarda oluyor. Mesaj yoluyla bana ulaşanlar var. 'Gerçekten o sen misin?' Ben de 'Evet o benim' diyorum. İnsanların beni sevmesi hoşuma gidiyor. Buradan bana ulaşmak isteyenler, _master_pasa_ sosyal medya adresim. Benim gibi olan bütün kardeşlerime sesleniyorum. Gelin beraber muhabbet edelim, dertleşelim” şeklinde konuştu.

Eren Ergüven'in sınıf arkadaşları ise onun yanında olduklarını ifade ederek, “Henüz liseye gidiyoruz, şimdi değilse de ilerde olacaktır” diye belirttiler.