OBAK 3 gündür yangın bölgesinde vatandaşlara yardım ediyor

Türkiye'nin özellikle Akdeniz bölgesinde etkili olan orman yangınları 1 haftadır devam ediyor. Yangının çıktığı bölgelere ait itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra pek çok ilden alevlere müdahale için ekipler sevk edildi. O ekiplerden bir tanesi olan Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma (OBAK) ekibi, Muğla'nın Milas ilçesinde zaman zaman şiddetini oldukça arttıran alevlere karşı 3 gündür aralıksız mücadele ediyor. Eskişehir'de giden 10 kişilik ekiple afet bölgesine intikal eden OBAK, yangından ciddi bir biçimde etkilenen Ören mahallesindeki vatandaşların kısa sürede tahliye edilmesinde önemli rol oynadı. Yangının söndürülmesi için ormanlık alandaki mücadelenin ardından dün akşam saatlerinde boşaltılan Ören mahallesinde yaşlı ve engelli vatandaşların yardımına koşan ekip, çalışmalarını sürdürüyor.