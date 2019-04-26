Oda başkanlarından Başkan Bozkurt'a ziyaret

Eskişehir Esnaf ve Sanatkâr Odaları Birliği Başkanı Ekrem Birsen, bazı Oda başkanları ile birlikte İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.

Başkan Birsen'e, Kuyumcular Odası Başkanı Ercan Arıyürek, Minibüsçüler Odası Başkanı İlhan Ay, Berber ve Kuaförler Odası Başkanı Fethi Özkara, Esnaf Odası Genel Sekreteri Uğur Emre, İnönü Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Mustafa Tunçer eşlik etti. Başkanlar, 31 Mart Mahalli idareler seçimlerinde İnönü Belediye Başkanlığına tekrar seçilen Kadir Bozkurt'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundular. Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ekrem Birsen, Başkan Bozkurt ve yeni oluşan Belediye Meclis üyelerine beş yıllık yeni görevlerinin kendilerine ve ilçeye hayırlı olmasını dileyerek Başkan Bozkurt'a porselen tabak plaket hediye etti.

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt da, gerçekleştirmiş oldukları nazik ziyaretten dolayı Başkan Birsen ve Oda başkanlarına teşekkür ederek ilk beş yılda İnönü için önemli çalışmalara imza atıldığını yapılan yatırım ve hizmetlere ikinci beş yılda artırarak devam edeceklerini belirtti.