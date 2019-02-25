İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Oda Konserleri Quartet Mapa ile devam etti

Odunpazarı Belediyesi, her ayın son cumartesi günü gerçekleştirdiği Oda Müziği Konserlerine devam ediyor.


Hayat- sanat birlikteliğinin sağlandığı Çağdaş Sanatlar Galerisi'nde gerçekleştirilen Oda Müziği Konseri'nde bu kez Quartet Mapa sahne aldı. Hüseyin Ulutaş'ın solistliğini yaptığı konsere, Eskişehirli sanatseverler büyük ilgi gösterdi. Kemanıyla Şenzelita Aykanat ve Yeşim Güner Kıvılcım, viyolasıyla Melda Sak ve viyolonseli ile Zeynep Alnıaçık Ulutaş sanatseverlerle bir araya gelirken, konser dinleyicilerin büyük beğenisini kazandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.