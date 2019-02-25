Oda Konserleri Quartet Mapa ile devam etti

Hayat- sanat birlikteliğinin sağlandığı Çağdaş Sanatlar Galerisi'nde gerçekleştirilen Oda Müziği Konseri'nde bu kez Quartet Mapa sahne aldı. Hüseyin Ulutaş'ın solistliğini yaptığı konsere, Eskişehirli sanatseverler büyük ilgi gösterdi. Kemanıyla Şenzelita Aykanat ve Yeşim Güner Kıvılcım, viyolasıyla Melda Sak ve viyolonseli ile Zeynep Alnıaçık Ulutaş sanatseverlerle bir araya gelirken, konser dinleyicilerin büyük beğenisini kazandı.