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Oda konserleri Tango Neva ile devam ediyor

Odunpazarı Belediyesi, hayat ve sanat birlikteliğinin sağlandığı Çağdaş Sanatlar Galerisi’nde gerçekleştirilen Oda Müziği Konseri’nde TangoNeva sahne alacak.

Odunpazarı Belediyesi, hayat ve sanat birlikteliğinin sağlandığı Çağdaş Sanatlar Galerisi'nde gerçekleştirilen Oda Müziği Konseri'nde TangoNeva sahne alacak.


Oda Müziği Konserleri'nin davetiyeli olduğuna dikkat çeken yetkililer, konseri dinlemek isteyen vatandaşların ücretsiz davetiyelerini Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi'nden edinebileceğini kaydetti. 26 Ocak Cumartesi Günü gerçekleşecek olan konser, saat 20.00'de başlayacak.

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