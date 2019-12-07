Oda Müziği Konseri müzikseverleri büyüledi

Koral Çalgan Salonu'nda gerçekleşen konserin ilk bölümünde Ludwig van Beethoven'dan Allegro con brio, Andante cantabile con Variazioni, Menuetto Quazi Allegro ve Finale Presttissimo eserleri seslendirildi. İkinci bölümde ise İlhan Baran'dan Fantasia ve Dönüşüm eserleri dinleyicilerin beğenisine sunuldu.

Konserde Türk bestecilerin eserlerine yer verilmesinin önemini anlatan Doç. Melih Kara, "Çok güzel eserler çaldık. Kendisi çok büyük bir besteci ve eğitmen olan İlhan Baran, Ankara Devlet Konservatuvarında benim solfej öğretmenimdi. İlk defa onun eserini seslendirdik ve onun eserlerini çalıyor olmak mutluluk vericiydi. Türk eserlerine daha çok önem vermeye çalışıyoruz. Klasik batı müziğinde tabii ki çok değerli besteciler var ancak Türk bestecilerin de ön plana çıkmasını istiyoruz. Çünkü Türkiye'de yaşıyoruz ve bunun çok önemli olduğunu düşünüyoruz" dedi.