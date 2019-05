Oda Müziği Konserinde sahne bu kez çocukların

Hayat-sanat birlikteliğinin sağlandığı Çağdaş Sanatlar Galerisi'nde gerçekleştirilen Oda Müziği Konseri'nde bu kez çocuklar sahne aldı.

Odunpazarı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Keman ve Piyano Atölyelerinde eğitim alan çocukların yer aldığı 23 Nisan Özel Konserine, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un yanı sıra çok sayıda Eskişehirli sanatsever katıldı.

35 çocuğun sahne aldığı konser, 2 bölümden oluştu. Çocuklar, Ode To Joy, Lone Star Waltz, Notaların Sesi, W.A. Mozart, Ferris Well, Little Waltz, The Fifth, London Bridge, If IWewrw a Nightingale, Sarı Gelin, Notaların Sesinin da aralarında bulunduğu çok sayıda eseri solo olarak başarı ile icra etti. Konser sonunda 8 çocuktan oluşan orkestra ise, Nihavent Peşrev, Kimseye Etmeme Şikayet ve Katibim adlı parçaları keman ile çaldı.

Öte yandan 23 Nisan Özel Konseri, dinleyicilerden tam not alırken, konser sonunda sanatseverler çocukları ayakta alkışladı.