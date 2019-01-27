Oda Müziği konserleri devam ediyor

Odunpazarı Belediyesi'nin her ayın son cumartesi günü gerçekleştirdiği Oda Müziği Konserleri, TangoNeva ile devam etti.

Hayat-sanat birlikteliğinin sağlandığı Çağdaş Sanatlar Galerisi'nde gerçekleştirilen TangoNeva Konserine, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un yan sıra çok sayıda Eskişehirli müziksever katıldı. Ayşe Nil Ülgener, Yonca Sülün, Gaye Süslüoğlu, Burcu Yazıcı, Jülide Canca Eke, Ceren Akçalı ve Ali Pınar'dan oluşan TangoNeva, dinleyenlerini büyüledi. Eskişehirlilerden tam not alan TangoNeva, konser sonunda dakikalarca alkışlandı. Konser sonunda sahneye çıkarak TangoNeva'ya teşekkür eden Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, “Odunpazarı kültürün ve sanatın merkezi olacak. Biz bu iddiamızı sizlerin de desteği ile sürdürmek istiyoruz. Martın sonu bahar. 31 Mart'ta sandıkları patlatmamız gerekiyor” dedi.