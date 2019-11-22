Ödüllü filmler Anadolu'da

Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışmasında ödül alan filmler, İletişim Bilimleri Fakültesi Dorlion Salonu'nda öğrencilerle buluştu.

Film gösteriminin ardından yapılan söyleşide; yarışmanın sanat yönetmeni ve film yapımcısı Zeynep Atakan öğrencilerle bir araya geldi.

Mülteci kadınlar, çocuk işçiler, ve ayrımcılık gibi toplumsal konulara dikkat çeken kısa filmlerle ilgili görüşlerini aktaran Zeynep Atakan, filmlerin jüriler tarafın nasıl seçildiği ve değerlendirildiğiyle ilgili öğrencilere bilgi verdi. Yarışmayla ilgili bilgi veren Zeynep Atakan, şöyle konuştu:

''Vakıf 5 yıl önce, toplumsal ve sosyal hassasiyet taşıyan olayların sanat yoluyla ele alınması ve genç sanatçıları keşfederek onların kariyerlerine destek olmak amacıyla bir film yarışması başlattı. Ben ve ekibimin vakıfla birlikte ilerlettiği bu yarışma, genç yönetmenler ve toplumsal duyarlılık oluşturmak açısından oldukça önemli.''

Bu yıl yarışmanın konusunun dijital yalnızlık olduğunu dile getiren Atakan, başvuru tarihinin 22 Kasım Cuma günü sona erdiğini söyledi. Zeynep Atakan, “Geçtiğimiz yıllarda da sizlerle birçok kez bir araya geldik. Umarım, gelecek yıl ödül alan filmlerimizi tekrar birlikte izleme şansımız olur. Hepinize katıldığınız için teşekkür ediyorum” İfadelerini kullandı.