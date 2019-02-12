Ödüllü mimarlık eserleri sergilendi

Sergi açılışına; Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehir Mimarlar Odası Başkanı Serdar Çavdar, İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Deniz Kılıç, mimarlar ve Mimarlık Fakültesi öğrencileri katıldı.

Sergi ve ödüller konusunda bilgi veren Eskişehir Mimarlar Odası Başkanı Serdar Çavdar şunları söyledi:

"Türkiye'de mimarlık mesleğini ve kültürünü geliştirme hedefiyle gündem oluşturan ilk kurumsal girişim olan Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri programı; Mimarlar Odası tarafından ilk kez 1988 yılında, Mimar Sinan'ın 400. Ölüm yıl dönümü anısına düzenlendi. Bugüne kadar gerçekleşen 16 dönemde; programa 2 bin 623 eser katıldı, nitelikli çalışmaları nedeniyle 137 eser, 51 kişi ve kuruluş çeşitli dallarda ödüllendirildi. Programın 2018 döneminin Seçici Kurulu; 123 eserin katılımını değerlendirdi. Günkut Akın Başkanlığında, Ziya Canbazoğlu, Ferhat Hacıalibeyoğlu, Cem İlhan ve Lale Özgenel'den oluşan seçiçi kurul, 'Mimar Sinan Büyük Ödülü, 'Mimarlığa Katkı Dalı Ödülleri ve 'Anma Programı' için ödüle değer görülen isimler, 'Yapı Dalı', Proje Dalı' ve 'Fikir Sunumu Dalı' katılımları arasından 24 ödül adayı ve ödül adayları içerisinden 9 ödül belirlendi. Ulusal sergi; katılımcılar ve sergilenen eserler için bir buluşma ortamı sağlarken, aynı zamanda Türkiye'nin güncel mimarlık üretimlerine ilişkin bir perspektif de sunuyor."