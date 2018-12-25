Odunpazarı Aşevi'ne esnaf katkısı

Odunpazarı Belediyesi Aşevi'ne vatandaşlar tarafından yapılan bağışlar devam ediyor.

Vatandaşların Odunpazarı Belediyesi Aşevi'ne yaptığı bağışlar devam ediyor. Yapılan bağışlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılırken, yetkililer daha çok ihtiyaç sahibine ulaşmak için bağış sayısının artması gerektiğini vurguladı. Geçtiğimiz günlerde yapılan balkabağı bağışının ardından son olarak Karatay Balıkçısı ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Aşevi'ne 150 kilogram hamsi bağışında bulundu. Karatay Balıkçılık tarafından Aşevi'ne bağışlanan hamsiler poşetlenerek ihtiyaç sahiplerine iletilirken, yetkililer daha çok ihtiyaç sahibine ulaşmak için bağış sayısının artırılması gerektiğini vurguladı. Aşevi yetkilileri ile ihtiyaç sahibi vatandaşlar, yaptı bağışı yapanlara teşekkür etti.