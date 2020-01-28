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Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt deprem bölgesinde

Türkiye Belediyeler Birliği’nin (TBB) toplantısı için Elazığ’a giden Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt, incelemelerde bulundu.

Türkiye Belediyeler Birliği'nin (TBB) toplantısı için Elazığ'a giden Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt, incelemelerde bulundu.


Türkiye Belediyeler Birliği'nin (TBB) toplantısı için Elazığ'a giden Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Odunpazarlı ve Eskişehirli hemşehrileri adına Elazığlı ve Malatyalı depremzedelerle acılarını, dertlerini ve sıkıntılarını paylaştı.


Toplantının ardından Elazığ'da hasar gören yerleri dolaşan Başkan Kurt, depremin verdiği hasarı yerinde inceledi. Kalplerinin Elazığ ve Malatyalılarla birlikte attığını ifade eden Başkan Kurt, “Merkez üssü Sivrice İlçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Eskişehir halkı adeta seferberlik başlattı. Odunpazarı Belediyesi ve Tepebaşı Belediyemizin başlattığı yardım kampanyası ile 2 gün içerisinde 2 tır yardım malzemesi toplandı” dedi.


"Elazığ ve Malatyalıların yanındayız"


Yardımlar hakkında da konuşan Başkan Kurt, “Deprem bölgesinde herhangi bir karışıklığa neden olmamak için yardım malzemelerini ve bundan sonra yapılacak çalışmaları koordine etme noktasında yetkililerle birlikte çalışıyoruz. Tüm imkânlarımızı vatandaşlarımız için seferber ediyoruz. Bu sıkıntılı günler geçene kadar biz Elazığ ve Malatya'da olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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