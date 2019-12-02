Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'tan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

Mesajında, fiziksel yetersizlikleri nedeniyle insanların toplumdan dışlanmalarına yol açan çağdışı anlayışların terk edilmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Kurt, toplumu oluşturan tüm bireylere eşit hak ve olanakların sağlanmasının çağdaş toplum olmanın gereği olduğunun altını çizdi. Başkan Kurt, mesajına şu şekilde devam etti;

“Engelli bireylerimizin yaşadığı sorunlar, tüm boyutlarıyla, toplumu yakından ilgilendiren ve tüm bireylerin ortak çabasını gerektiren bir konudur. Engelli bireylerimizin sorunlarına sahip çıkarak, sağlıklı politikalar ve kalıcı çözümler üretilmesi toplum olarak temel sorumluluğumuzdadır. Biz de Odunpazarı Belediyesi olarak, engellerin kaldırılması için her gün yeni adımlar atıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla insanların engelli bireylere bakış açısının değiştirmeye çalışıyoruz. Bunun için Gençlik Merkezleri'nde işaret dili kursları açtık. Bunun yanı sıra, Odunpazarı Belediyesi'nin ana binasında görme engelli bireyler için ‘hissedilebilir yüzeyler' yerleştirdik ve tabelalarda Braille Alfabesi kullandık. Yürüme engelli vatandaşlarımızın binamıza ulaşımında kolaylık sağlayıcı uygulamalar gerçekleştirdik. Odunpazarı Belediyesi'nin Ana Binasında engelli vatandaşlarımızın daha kolay iletişim sağlayabilmeleri için ‘Engelsiz Masa' oluşturduk. Bu duygu ve düşüncelerle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün ortaya koyacağı farkındalığın engelli bireylerin hayat standartlarının geliştirilmesine ve problemlerin asgari seviyeye indirilmesine katkı sağlamasını diliyorum.”