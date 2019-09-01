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Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt'tan 2 Eylül mesajı

Odunpazarı Belediye Başkanı Av.

Kazım Kurt, 2 Eylül Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yılı nedeniyle mesaj yayınladı.


Vatan topraklarımızın düşman işgaline karşı savunulmasında üstün bir direnç gösteren Eskişehir'in işgalden kurtuluşunun 97'nci yıl dönümünün coşku ve gururla kutlandığını vurgulayan Kazım Kurt, mesajına şu sözlerle devam etti:


“Kurtuluş Savaşı'nın 5 önemli meydan muharebesinin üçü Eskişehir'de yaşandı. Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğindeki Kurtuluş Savaşı'nın önemli muharebelerinden biri olan I. İnönü Savaşı Eskişehir topraklarında gerçekleşmiştir. Eskişehir, Kurtuluş Savaşı'nın kilit noktalarından birini oluşturduğundan, savaşta maddi ve manevi olarak çok yıpranmıştır. Savaş zamanlarında zor ve olumsuz koşullara rağmen vatan sevdalılarını örgütleyen ve vatanı uğruna canlarını gözlerini kırpmadan veren şehitlerimize her zaman sahip çıkmalıyız, unutmamalıyız, unutturmamalıyız. Bu anlamlı günde, kutsal yurdumuzun topraklarında bağımsız ve özgür yaşamamızı sağlayan; demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetini kurarak, ulusumuzu çağdaş yaşam olanaklarına kavuşturan Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve kahraman şehitlerimizi saygıyla, rahmetle anıyorum.”

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