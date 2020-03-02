Odunpazarı Belediye Tiyatrosu Mart ayında da seyirciler ile buluşmaya devam ediyor

Odunpazarı Belediye Tiyatrosu, Mart Ayında da 2'si çocuk, 3'ü yetişkin oyunu olmak üzere 5 farklı oyunla tiyatro severlerle buluşacak.

Eskişehirlilerin büyük ilgi gösterdiği Odunpazarı Belediye Tiyatrosu, Mart Ayında da 2'si çocuk, 3'ü yetişkin oyunu olmak üzere 5 farklı oyunla tiyatro severlerle buluşacak. Sahnelediği oyunları şehir dışına da taşıyan Odunpazarı Belediye Tiyatrosu, dış sahnelerde de seyircisi ile bir araya gelmeye devam edecek.

“Sanat Odunpazarı'nda” sloganıyla çalışmalarına devam eden Odunpazarı Belediye Tiyatrosu, Mart Ayında da birbirinden güzel oyunlarla tiyatro severlerin karşısında olacak. Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde oyunlarını sergileyen Odunpazarı Belediye Tiyatrosu; 1 Mart Pazar günü 13:00'de çocuk oyunu Sihirli Yolculuk, 3 Mart Salı günü 10:30'da diğer çocuk oyunu Bir Sirk Hikayesi minik izleyicilerle buluşacak.

Mart Ayı oyunları

Odunpazarı Belediye Tiyatrosu Ocak ayında bir oyun ile tiyatro severlerle bir araya gelecek. Odunpazarı Belediye Tiyatrosu; 5 Mart Perşembe günü, 7 Mart Cumartesi günü ve 26 Mart Perşembe günü 20:00'de Zamazingo, 12 Mart Perşembe günü, 14 Mart Cumartesi günü ve 28 Mart Cumartesi günü saat 20:00'de Ayrılık ve 19 Mart Perşembe günü ve 21 Mart Cumartesi günü saat 20:00'de Komedi Pazarı sahnelenecek.

Çocuk oyunları devam ediyor

Günümüzde her an karşımıza çıkan didaktik ve çocukları birey olarak kabul etmeyen çocuk oyunlarının tam aksine çocukların keyifli vakit geçirebileceği bir oyun olan ve izleyicisine tatlı bir huzur veren Bir Sirk Hikayesi 4 Mart Çarşamba günü saat 10:30'da, 17 Mart Salı 10:30'da, 18 Mart Çarşamba 13:30'da, 29 Mart Pazar 13:30'da ve 31 Mart Çarşamba Günü minik seyircileri ile buluşmaya devam edecek. 10 Mart Salı 10:30'da, 11 Mart Çarşamba 13:30'da, 24 Mart Salı 10:30'da ve 25 Mart Çarşamba günü saat 13:30'da Sihirli Yolculuk sahnelenecek.

Odunpazarı Belediye Tiyatrosu dış sahnelerde de seyircisi ile buluşacak

Odunpazarı Belediye Tiyatrosu, Mart Ayı boyunca Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nin yanı sıra Sultandere Sahnesi, Emek İlk Adım ve Bozüyük Sahnesi'nde tiyatro severlerle buluşacak. Odunpazarı Belediye Tiyatrosu, 6 Mart Cuma saat 14:00'de Sihirli Yolculuk ve 13 Mart Cuma saat 20:00'de Komedi Pazarı ile Sultandere Sahnesi'ne çıkacak.

Odunpazarı Belediye Tiyatrosu, 22 Mart Pazar günü saat 13:00'de Sihirli Yolculuk ile Emek İlk Adım Sahnesi'nde, 20 Mart Cuma saat 14:00'de Sihirli Yolculuk ve yine aynı gün saat 20:00'de Komedi Pazarı ile Bozüyük'te sahne alacak.

Odunpazarı Belediye Tiyatrosu'nun oyunlarını izlemek isteyen vatandaşlar, biletlerini Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi ile Hasan Polatkan Kültür ve Sanat Merkezi gişelerinden temin edebilirler.