Odunpazarı Belediye Tiyatrosu Şubat Ayını dolu dolu geçirecek

Eskişehirlilerin büyük ilgi gösterdiği Odunpazarı Belediye Tiyatrosu, Şubat'ta; 2'si çocuk, 4'ü yetişkin oyunu olmak üzere 6 farklı oyunla tiyatro severlerle buluşacak.

“Sanat Odunpazarı'nda” sloganıyla çalışmalarına devam eden Odunpazarı Belediye Tiyatrosu, Şubat ayında da birbirinden güzel oyunlarla tiyatro severlerin karşısında olacak. Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde oyunlarını sergileyen Odunpazarı Belediye Tiyatrosu; 1 Şubat Cumartesi günü 20.00'de Zamazingo, 2 Şubat Pazar günü 13.00'te çocuk oyunu Sihirli Yolculuk ile izleyicilerle buluşacak.

"Şubat'ta 4 farklı oyun sahnelenecek"

Odunpazarı Belediye Tiyatrosu Şubat ayında 4 farklı oyun ile tiyatro severlerle bir araya gelecek. Odunpazarı Belediye Tiyatrosu; 6 Şubat Perşembe günü 20:00'de İkinci Dereceden İşsizlik Yanığı, 7 Şubat Cuma günü 20:00'de, 20 Şubat Perşembe 20:00'de ve 27 Şubat Perşembe günü Ayrılık, 8 Şubat Cumartesi Günü saat 20:00'de, 15 Şubat Cumartesi 20:00'de Zamazingo, 13 Şubat Perşembe saat 20:00'de, 22 Şubat Cumartesi 20:00'de ve 29 Şubat Cumartesi 20:00'de Komedi Pazarı oyunlarını sahneleyecek.