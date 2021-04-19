Odunpazarı Belediye Tiyatrosu Uluslararası Festivalde Eskişehir'i temsil etti

Sarıyer Belediye Tiyatrosu ve Maltepe Belediye Tiyatrosu Türk halkının ve dünya halklarının zor zamanları, sanatın çarpıcı ve düşündürücü gücüyle atlatmasını sağlamak için Uluslararası Online Kısa Performans Festivali düzenledi. 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde başlayan festivale, 12 ülke 28 şehir katıldı. Festivalde Eskişehir'i ise Odunpazarı Belediye Tiyatrosu temsil etti. 10 ile 30 dakikalık aralıkta kısa performansların yer aldığı festivale Odunpazarı Belediye Tiyatrosu, ‘işsizliğin' işlendiği Ömer Burak Ünal'ın oynadığı “İkinci Dereden İşsizlik” adlı tek kişilik oyunu ile katıldı. İşsiz bir gencin askerden döndükten sonra iş bulma çabası ve bu çabanın travmaya dönüşmesinin anlatıldığı, Odunpazarı Belediye Tiyatrosu'nun ödüllü oyunlarından olan İkinci Dereceden İşsizlik Yanığı, büyük beğeni topladı.

25 Nisan'da sona erecek olan festivalde 50 performansın yer alıyor. Festival, pazar günleri Sarıyer TV Youtube ve Maltepe Belediyesi Youtube yayınlanıyor.